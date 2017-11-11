00:24 11.11.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Молодежная сборная Украины не поедет на ЧМ-2019

Украинская молодежная сборная по футболу не смогла переиграть английских коллег и выйти в основную сетку Чемпионата мира - 2018. 

Молодежная сборная Украины не поедет на ЧМ-2019

Об этом передает официальный сайт ФФУ.

С самого начала поединка игра для наших ребят не задалась хорошим настроем, так как в первой 10-минутке Доминик Соланки открыл счет в матче, забив гол в ворота молодежной сборной команды Украины ударом под штангу с линии штрафной. Под конец тайма украинцы смогли разыграть неплохую тики-таку, однако вратарь соперника среагировал вовремя.

С появлением на поле во втором тайме Артема Беседина, атакующие возможности команды Головка увеличились. Несколько раз наши форварды проверяли голкипера англичан на прочность, но все тщетно. Пара прострелов со стороны Зинченка пролетела мимо ворот. Общий счет встречи составил - 2:0.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Украины по футболу не сумела пробиться в Чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.


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