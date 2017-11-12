13:41 12.11.2017 | Футбол | Новости
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Аргентина с легкостью переиграла сборную РФ на ее же поле

Сборные России и Аргентины сразились в футбольном поединке на стадионе "Лужники", который будет обслуживать команды накануне Чемпионата мира - 2018 года.

Аргентина с легкостью переиграла сборную РФ на ее же поле

Об этом передает официальный сайт аргентинской сборной.

В составе аргентинцев выступил и легендарный Месси, однако на этот раз пальма голевого первенства досталась его коллеге Серхио Агуэро, который дважды прострелил ворота Акинфеева. И, если в первый удар россиский голкипер паррировал, то вторую передачу, на который форвард оказался первым, вытянуть не удалось. Футболист головой переправил мяч в пустые ворота. Новот для россиян голевых моментов практически не было, за исключением некоторых угловых.

Общий счет встреч - 1:0. Впервые на поле был задействован официальный мяч ЧМ-2018 - "Telstar 18".

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Украины по футболу не сумела пробиться в Чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.


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