Дания и Ирландия не смогли поделить путевку на Мундиаль

Матч начался очень сумбурно, обе команды пытались продемонстрировать собственную подготовку и навязать сопернику свою игру. В результате голевых моментов было довольно немного, а вот борьба на стадионе шла на каждом клочке поля. Дании помогали родные трибуны, что и помогло ей наносить больге успешных атак в штрафной соперника. Однако все мячи Корнелиуса и Дилэйни в первом тайме, а также Юссуфа Поульсена в самой концовке матча блестяще справился ирландский вратарь Даррен Рэндолф.

Тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил заявил, что обе команды играли очень хорошо, однако путевка одна, а потому каждый хочет быть победителем. Ничья не устраивает никого, подчеркнул наставник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Сенегала смогла пробиться в основной этап соревнований Чемпионата мира - 2018 года, который будет проходить в России.