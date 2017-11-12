18:41 12.11.2017 | Футбол | Новости
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Дания и Ирландия не смогли поделить путевку на Мундиаль

Сборные Дании и Ирландии не смогли определить победителя в первом матче плей-офф ЧМ-2018. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Дания и Ирландия не смогли поделить путевку на Мундиаль

Матч начался очень сумбурно, обе команды пытались продемонстрировать собственную подготовку и навязать сопернику свою игру. В результате голевых моментов было довольно немного, а вот борьба на стадионе шла на каждом клочке поля. Дании помогали родные трибуны, что и помогло ей наносить больге успешных атак в штрафной соперника. Однако все мячи Корнелиуса и Дилэйни в первом тайме, а также Юссуфа Поульсена в самой концовке матча блестяще справился ирландский вратарь Даррен Рэндолф.

Тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил заявил, что обе команды играли очень хорошо, однако путевка одна, а потому каждый хочет быть победителем. Ничья не устраивает никого, подчеркнул наставник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Сенегала смогла пробиться в основной этап соревнований Чемпионата мира - 2018 года, который будет проходить в России. 


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