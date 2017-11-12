03:00 12.11.2017 | Футбол | Новости
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Сборная Сенегала будет играть на ЧМ-2018

Сборная Сенегала смогла пробиться в основной этап соревнований Чемпионата мира - 2018 года, который будет проходить в России. Об этом передает официальный сайт турнира.

Сборная Сенегала будет играть на ЧМ-2018

Футболисты Сенегала не без труда смогли  обыграть своих коллег из ЮАР в решающем поединке, который гарантировал для победителя спарринга путевку на Мундиаль. Общий счет встречи - 2:0. Победу вырвать помогли голы форварда английского "Вест Хэма" Диафра Сахо, и довольно глупый автогол южноафриканского футболиста.

На данный момент, Сенегал теперь опережает ближайших соперников по группе D - команды Буркина-Фасо и Кабо-Верде - на пять очков. Украинская же сборная не смогла пробиться на ЧМ - 2018 уступив сборной Хорватии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сборная Египта завоевала путевку на 21-й чемпионат мира по футболу, за тур до конца решающего этапа гарантировав себе первое место в группе E африканского отбора.


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