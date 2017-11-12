Сборная Швеции чудом обыграла Италию с минимальным преимуществом

Шведы смогли вырвать победу благодаря олу Якоба Юханссона на 61-й минуте. Игрок прошел мимо знаменитой итальянской защиты, однако помог ему в реализации мяча итальянский коллега Де Росси, который срикошетил снаряд в свои ворота. Через девять минут Дармиан мог сравнять счет, но мяч после его удара с линии штрафной попал в штангу - 1: 0.

Как выяснилось, шведы лишь один раз проиграли Италии, однако Италия запросила матч-реванш, который состоится уже в понедельник на стадионе шведов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главный вратарь туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон готовится к завершению своей звездной карьеры.