Еще пять сборных завоевали путевки на ЧМ-2018

В финальной части чемпионата мира 2018 года будут принимать участие еще пять команд.
Об этом ФИФА сообщает в своем микроблоге в Twitter.
Как отмечается, сборная по Хорватии по сумме двух встреч оказалась сильнее сборной Греции. Вместе с тем путевку на ЧМ-2018 завоевала команда Швейцарии.
Согласно итогам квалификационных поединков в африканской зоне на мундиаль вышли сборные Марокко, Сенегала и Туниса.
Таким образом, осталось определить всего четырех обладателей путевок на финальный турнир. Два из них будут иметь европейскую прописку: в понедельник, 13 ноября, сыграют Италия против Швеции, а на следующий день - Ирландия против Дании. Оставшиеся две путевки на мундиаль разыгрывают Австралия и Гондурас, Перу и Новая Зеландия.
Добавим, что жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет первого декабря 2017 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в заключительном матче группового этапа отборочного турнира подопечные Андрея Шевченко уступили у себя дома команде Хорватии со счетом 0:2. "Дубль" в ворота Андрея Пятова оформил Андрей Крамарич.