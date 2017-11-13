Еще пять сборных завоевали путевки на ЧМ-2018

Об этом ФИФА сообщает в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, сборная по Хорватии по сумме двух встреч оказалась сильнее сборной Греции. Вместе с тем путевку на ЧМ-2018 завоевала команда Швейцарии.

Согласно итогам квалификационных поединков в африканской зоне на мундиаль вышли сборные Марокко, Сенегала и Туниса.

Таким образом, осталось определить всего четырех обладателей путевок на финальный турнир. Два из них будут иметь европейскую прописку: в понедельник, 13 ноября, сыграют Италия против Швеции, а на следующий день - Ирландия против Дании. Оставшиеся две путевки на мундиаль разыгрывают Австралия и Гондурас, Перу и Новая Зеландия.

Добавим, что жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет первого декабря 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в заключительном матче группового этапа отборочного турнира подопечные Андрея Шевченко уступили у себя дома команде Хорватии со счетом 0:2. "Дубль" в ворота Андрея Пятова оформил Андрей Крамарич.