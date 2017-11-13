В чемпионате Испании планируют ввести систему видеоповторов

Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, использование системы будет проведено в тестовом режиме во время ответного матча 1/16 финала Кубка Испании между "Атлетико" и "Эльче".

По словам президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хуан Луис Ларреа, технологии внедряются в футбол, и нам нужно это принять. Поэтому, клуб планирует ввести видеопомощь в следующем сезоне.

Кстати, в настоящее время видеоповторами пользуются в национальных чемпионатах Италии и Германии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино утверждает, что видеоповторы должны помогать судьям отслеживать все детали футбольных поединков.