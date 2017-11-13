13:41 13.11.2017 | Футбол | Новости
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В чемпионате Испании планируют ввести систему видеоповторов

Королевская федерация футбола Испании согласилась на то, что впервые в чемпионате Испании будет использоваться система видеопомощи арбитрам. 

В чемпионате Испании планируют ввести систему видеоповторов

Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, использование системы будет проведено в тестовом режиме во время ответного матча 1/16 финала Кубка Испании между "Атлетико" и "Эльче". 

По словам президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хуан Луис Ларреа, технологии внедряются в футбол, и нам нужно это принять. Поэтому, клуб планирует ввести видеопомощь в следующем сезоне.

Кстати, в настоящее время видеоповторами пользуются в национальных чемпионатах Италии и Германии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино утверждает, что видеоповторы должны помогать судьям отслеживать все детали футбольных поединков.


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