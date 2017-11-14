11:26 14.11.2017 | Футбол | Новости
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Самый титулованный футболист Британии стал директором академии во Вьетнаме

Футболит Райан Гиггз легенда английского "Манчестер Юнайтед" получил должность директора футбольной академии во Вьетнаме.

Самый титулованный футболист Британии стал директором академии во Вьетнаме

Соответствующие сведения стали известны с Goal.com.

Примечательно, что экс-полузащитник будет ответственным за тренерскую работу с игроками, наставниками. А также принимать участие в развитии академии, имеет амбиции быть лидирующим футбольным центром для молодежи во Вьетнаме и стать в один ряд с топ-академиями мира.

Срок подписанного соглашения между сторонами составляет два года.

Как стало известно что валлиец в "Фонде поощрения вьетнамских футбольных талантов", будет продолжать работу с другой легендой "Красных дьяволов" Полом Скоулзом, который должен скоро присоединиться к Райану.

Стоит отметить, что ранее Гиггз, который поработал в тренерском штабе "МЮ" 2014-16 годы, проявлял желание стать главным наставником "Лестера" или "Эвертона". За 24 проведенные годы в профессиональном футболе Гиггз стал самым титулованным игроком британского футбола. На счету уроженца Уэльса 13 титулов чемпиона Англии, 9 Суперкубков Англии, 2 Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", новым мэром столицы Грузии Тбилиси был избран бывший футболист киевского "Динамо" и нынешний вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе.


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