02:00 15.11.2017 | Футбол | Новости
100179040:nastya

Анчелотти назван фаворитом на пост нового тренера сборной Италии

Итальянский специалист Карло Анчелотти назван фаворитом на должность главного тренера национальной команды. 

Анчелотти назван фаворитом на пост нового тренера сборной Италии

После провала сборной Италии в квалификации за право участия в мировом футбольном первенстве 2018 года в России, итальянское издание La Gazzetta dello Sport выпустило материал, в котором назвало имена четырёх возможных преемников Джампьеро Вентуры на посту главного тренера национальной команды.

А именно "уставшего от работы в Англии" Антонио Конте, главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и наставника "Зенита" Роберто Манчини.

Также издание предложило своим читателям проголосовать за одну из этих кандидатур. И около 70% респондентов отдали своё предпочтение Анчеллотти. Около 20% проголосовали за Конте, в то время как Манчини и Аллегри набрали порядка 5% голосов.

Ожидается, что решение о деятельности Вентуры в сборной Италии будет принято по итогам встречи специалиста с главой итальянской федерации футбола Карло Тавеккио и объявлено в течение двух ближайших суток.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Фейеноорд Марлоса претендует на звание лучшего игрока четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив