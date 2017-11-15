Анчелотти назван фаворитом на пост нового тренера сборной Италии

После провала сборной Италии в квалификации за право участия в мировом футбольном первенстве 2018 года в России, итальянское издание La Gazzetta dello Sport выпустило материал, в котором назвало имена четырёх возможных преемников Джампьеро Вентуры на посту главного тренера национальной команды.

А именно "уставшего от работы в Англии" Антонио Конте, главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и наставника "Зенита" Роберто Манчини.

Также издание предложило своим читателям проголосовать за одну из этих кандидатур. И около 70% респондентов отдали своё предпочтение Анчеллотти. Около 20% проголосовали за Конте, в то время как Манчини и Аллегри набрали порядка 5% голосов.

Ожидается, что решение о деятельности Вентуры в сборной Италии будет принято по итогам встречи специалиста с главой итальянской федерации футбола Карло Тавеккио и объявлено в течение двух ближайших суток.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Фейеноорд Марлоса претендует на звание лучшего игрока четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.