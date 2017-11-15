Определились все участники чемпионата мира-2018 от Европы

Об этом сообщает ФИФА в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, матч прошел в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. В составе датчан хет-трик оформил полузащитник Кристиан Эриксен, еще по одному голу забили нападающий Никлас Бенднер и защитник ирландцев Саймус Кристи в свои ворота. Единственный мяч в составе сборной Ирландии на счету защитника Шейна Даффи.

Также путевку на чемпионат мира обеспечили сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Египта, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Сенегала, Марокко, Туниса.

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Италии по футболу впервые c 1958 года не поедет на чемпионат мира-2018, который состоится в России. Команда не смогла пробиться в финальную часть ЧМ, поскольку сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче.