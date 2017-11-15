Роналду назван лучшим игроком 2017 года по версии Goal

Отметим, что награда "Goal 50" вручается ежегодно. Главные редакторы и корреспонденты из 37 изданий Goal по всему миру оценивают 50 лучших футболистов планеты за последние 12 месяцев. Так, для форвард "Реала" эта награда уже пятая.

Также на сайте интернет-издания говорится о том, что второе место в опросе занял голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон, третье – хавбек Реала Лука Модрич. А Вот Лионель Месси занял лишь четвертое место.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", итальянский специалист Карло Анчелотти назван фаворитом на должность главного тренера национальной команды. Так, около 70% респондентов отдали своё предпочтение Анчеллотти. Около 20% проголосовали за Конте, в то время как Манчини и Аллегри набрали порядка 5% голосов.