05:00 15.11.2017 | Футбол | Новости
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Роналду назван лучшим игроком 2017 года по версии Goal

Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2017 года по версии авторитетного ресурса Goal.com. 

Роналду назван лучшим игроком 2017 года по версии Goal

Отметим, что награда "Goal 50" вручается ежегодно. Главные редакторы и корреспонденты из 37 изданий Goal по всему миру оценивают 50 лучших футболистов планеты за последние 12 месяцев. Так, для форвард "Реала" эта награда уже пятая.

Также на сайте интернет-издания говорится о том, что второе место в опросе занял голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон, третье – хавбек Реала Лука Модрич. А Вот Лионель Месси занял лишь четвертое место.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", итальянский специалист Карло Анчелотти назван фаворитом на должность главного тренера национальной команды. Так, около 70% респондентов отдали своё предпочтение Анчеллотти. Около 20% проголосовали за Конте, в то время как Манчини и Аллегри набрали порядка 5% голосов.


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