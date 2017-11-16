"Барселона" хочет предложить Месси бессрочный контракт

Известно, что сейчас каталонская "Барселона" имеет намерение предложить своему нападающему Лионелю Месси бессрочный контракт. Такие данные распространили в El Mundo Deportivo.

Стороны ранее продлили свое соглашение до 2021 года, при этом официально про это объявлено не было. При этом руководство каталонского клуба приняло решение, что аргентинец останется в "Барселоне" до завершения своей карьеры. Каталонцы уже начали деятельность над составлением необходимого соглашения. Сам жеМесси никогда не был заинтересован в том, чтобы уйти из "Барселоны" и предложения от других команд не изучал.

Как сообщал УРА-Информ, Манчестер Сити хочет купить Месси – за 400 млн евро.