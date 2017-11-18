"Александрия" вновь переиграла донецкий "Шахтер"

Встреча состоялась на харьковском стадионе "Металлист". Первые минуты спарринга прошли без происшествий, однако уже на 14-минуте форвард "Александрии" Артем Полярус откликнулся на точный прострел низом от Андрея Бацула и нанес точный удар. Цифры на табло показали - 1:0. Под конец первого тайма опять отметился Полярус, который с разворота смог перехитрить опытного Пятова и оформить дубль.

Гол игрока "горняков" Бернарда не смог кардинально повлиять на результат матча, так как гости старались не терять мяч до конца игры, что им и удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Доме футбола Украины прошла жеребьевка, которая определила следующих соперников для донецкого " Шахтера" и столичного "Динамо".