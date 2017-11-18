09:00 18.11.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Александрия" вновь переиграла донецкий "Шахтер"

Футболисты "Александрии" смогли переиграть "Шахтер" со счетом - 2:1. Об этом передает официальный сайт "Александрии".

Встреча состоялась на харьковском стадионе "Металлист". Первые минуты спарринга прошли без происшествий, однако уже на 14-минуте форвард "Александрии" Артем Полярус откликнулся на точный прострел низом от Андрея Бацула и нанес точный удар.  Цифры на табло показали - 1:0. Под конец первого тайма опять отметился Полярус, который с разворота смог перехитрить опытного Пятова и оформить дубль.

Гол игрока "горняков" Бернарда не смог кардинально повлиять на результат матча, так как гости старались не терять мяч до конца игры, что им и удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Доме футбола Украины прошла жеребьевка, которая определила следующих соперников для донецкого " Шахтера" и столичного "Динамо".


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