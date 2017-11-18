12:57 18.11.2017 | Футбол | Новости
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Ибрагимович возвращается в большой спорт

Шведский форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович впервые после длительного отсутствия выйдет на поле. Об этом передает официальный сайт МЮ.

Ибрагимович возвращается в большой спорт

По словам Жозе Моуринью, Златану еще необходимо время, чтобы восстановить свою прежнюю выносливость и скорость бега, так как длительная отлучка может не влиять на технику игрока, однако на его физическое состоянии нужно обратить внимание. Он явно не сможет отыгрывать все 90-то минут матча, ему необходимы силы и на другие спарринги, а в этом сезоне у нас их будет довольно много, подчеркнул наставник "Красных дьяволов".

Примечательно, что после двух месяцев вне футбола вернется к игре АПЛ против "Ньюкасла" и француз Поль Погба. Также помочь клубу сможет защитник Маркос Рохо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее швед Ибра уже провел несколько тренировок, однако играть в матчах основного состава ему не желательно.

 


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