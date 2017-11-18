Ибрагимович возвращается в большой спорт

По словам Жозе Моуринью, Златану еще необходимо время, чтобы восстановить свою прежнюю выносливость и скорость бега, так как длительная отлучка может не влиять на технику игрока, однако на его физическое состоянии нужно обратить внимание. Он явно не сможет отыгрывать все 90-то минут матча, ему необходимы силы и на другие спарринги, а в этом сезоне у нас их будет довольно много, подчеркнул наставник "Красных дьяволов".

Примечательно, что после двух месяцев вне футбола вернется к игре АПЛ против "Ньюкасла" и француз Поль Погба. Также помочь клубу сможет защитник Маркос Рохо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее швед Ибра уже провел несколько тренировок, однако играть в матчах основного состава ему не желательно.