Ибрагимович возвращается в большой спорт

Шведский форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович впервые после длительного отсутствия выйдет на поле. Об этом передает официальный сайт МЮ.
По словам Жозе Моуринью, Златану еще необходимо время, чтобы восстановить свою прежнюю выносливость и скорость бега, так как длительная отлучка может не влиять на технику игрока, однако на его физическое состоянии нужно обратить внимание. Он явно не сможет отыгрывать все 90-то минут матча, ему необходимы силы и на другие спарринги, а в этом сезоне у нас их будет довольно много, подчеркнул наставник "Красных дьяволов".
Примечательно, что после двух месяцев вне футбола вернется к игре АПЛ против "Ньюкасла" и француз Поль Погба. Также помочь клубу сможет защитник Маркос Рохо.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее швед Ибра уже провел несколько тренировок, однако играть в матчах основного состава ему не желательно.