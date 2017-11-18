Ярмоленко выйдет на поле против "Штутгарта"

Спарринг состоится на поле "Мерседес-Бенц Арены" в Штутгарте, где хозяева будут принимать 11 футболистов "Боруссии", в том числе и вингера Ярмоленко. На сайте команды уже опубликован приблизительный состав на предстоящий матч: Бюрки - Тольян, Сократис, Бартра, Шмельцер - Вайгль - Гетце, Кагава - Ярмоленко, Шюррле, Филипп.

На данный момент "Боруссия" входит в тройку лидеров Бундеслиги, а потому чтобы пробиться к пальме первенства, ей необходима уверенная победа над соперников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в этом месяце футбольный клуб "Динамо" вскоре проведет товарищеский матч с дортмундской " Боруссией".