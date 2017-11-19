03:00 19.11.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Динамо" сумело одолеть "Зирку"

В Кропивницком на местном стадионе клуба "Зирки" киевское "Динамо" на выезде одолело своего соперника. Об этом передает официальный сайт бело-синих.

С самого начала матча киевляне выглядели очень уверенно, практически полностью они завладели вражеской половиной поля, где первым прострелом отметился Иосиф Пиварич, однако его удар пришелся на штангу ворот. Героем матча стат легионер Мбокани. Сначала Мбокани отличился после подачи с углового, а второй - с флангового навеса. Дважды нападающий забивал головой.

Во втором тайме стоит вспомнить удар Мораеса, однако счет на табло уже не менялся. - 2:0 в пользу "столичных".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичное " Динамо" обыграло "Янг Бойз" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.


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