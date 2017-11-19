01:00 19.11.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Ярмоленко вошел в пятерку лучших футболистов "Боруссии"

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лидером пятерки лучших футболистов "шмелей". Об этом передает Whoscored.

Ярмоленко вошел в пятерку лучших футболистов

Согласно информации источника, Андрей набрал 6,77 балла экспертом и зретелей. Лучше него выступили только Шмельцер (6,80), Бартра (6,91), Гетце (7,10) и Филипп (7,47). Вингер отметился во вчерашнем матче со Штутгартом, на его счету было пара тройка прострельных ударов и одни голевой пас. Сам Ярмола мог бы вывести игру в ничью, однако судья на засчитал забитый гол, так как украинец подыграл себе рукой. Матч закончился со счетом - 1:2 не в пользу "Боруссии".

Общая статистика портала сообщает, что на счету Ярмоленко 42 передачи с процентом точности в 81,1 удар в створ ворот.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на данный момент " Боруссия" входит в тройку лидеров Бундеслиги.


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