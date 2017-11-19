"Заря" вничью сыграла с "Вересом"

Матч начался успешно для "Зари", так как практически с 10-той минуты они сидели в штрафной соперника. На 18-й минуте "Заря" могла забивать дважды, однако удар Иури и Гордиенко пролетели мимо ворот. Однако в первом тайме гости все же успели наверстать упущенное и пробить вратаря "Вереса", реализовал гол Громов.

Во втором тайме луганчане пытались контролировать мяч, однако на 71-й минуте во время атаки подопечных Юрия Вирта повреждения от соперника получил голкипер "Зари" Андрей Лунин. "Вересу" оставалось просто толкнуть снаряд в незащищенные ворота, что и сделал Адамюк.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полузащитник луганской " Зари" Александр Андриевский стал лучшим игроков текущего осеннего сезона в рамках Украинской премьер-лиги.