Глава Федерации футбола Италии назвал пять кандидатов на пост наставника сборной

Наставник Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу пять кандидатов.
Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La lene.
Согласно словам президента Федерации, сейчас у всех претендентов контрактные обязательства минимум до июня. В частности, это многомиллионные суммы, и клуб не в состоянии выплачивать компенсации.
"Мы выбираем среди лучших. Имею в виду Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини", – отметил Тавеккио.
Кстати, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура, однако шквал критики обрушился и на итальянскую федерацию, в том числе на Тавеккио, который занимает свой пост с 2014 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", итальянский специалист Карло Анчелотти назван фаворитом на должность главного тренера национальной команды.