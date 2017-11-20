Глава Федерации футбола Италии назвал пять кандидатов на пост наставника сборной

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La lene.

Согласно словам президента Федерации, сейчас у всех претендентов контрактные обязательства минимум до июня. В частности, это многомиллионные суммы, и клуб не в состоянии выплачивать компенсации.

"Мы выбираем среди лучших. Имею в виду Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини", – отметил Тавеккио.

Кстати, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура, однако шквал критики обрушился и на итальянскую федерацию, в том числе на Тавеккио, который занимает свой пост с 2014 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", итальянский специалист Карло Анчелотти назван фаворитом на должность главного тренера национальной команды.