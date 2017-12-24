"Ювентус" обыграл "Рому"

Обе команды продемонстрировали практически равную игру, однако в спарринге повезло "Ювентусу", которые с трудом, но смогли закатить единственный гол в поединке с помощью навыков Кьелинни. Мяч перед собой отбил Алиссон. Однако "сфера" улетела на Бенатия, вратарь парировал первый удар, однако на добивании ни он, ни защитники уже ничего не успевали сделать. Общий счет матча после второго тайма на табло показывал как и прежде - 1:0.

На данный момент команды расположились в рейтинге национального чемпионата следующим образом - Старая синьора" набрала 44 очка и отстает только на один пункт от "Наполи". За "Ромой" лишь четвертая строчка в рейтинге. Команда готовится к встрече с "горняками" в ЛЕ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно донецкий " Шахтер" подписал 19-летнего защитника молодежной сборной из Бразилии Додо.