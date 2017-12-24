Рыбалка отличился дебютным голом

Рыбалка в первом же тайма задал темп туркам, на пятой минуте его бутсы уже пинали мяч в ворота голкипера "Бешикташа".Наш соотечественник удачно сыграл на добивании. Ранее преимущество заставило соперника ошибаться в контратаках. Во втором тайме соперник прорвался по флангу и все-таки смог реализовать гол, однако хозяева поля довершили победу вторым голом. Финальный свисток зафиксировал победу коллектива украинца - 2:1.

Примечательно, что Рыбалка в 15 проведенных баталиях за "Сивасспор" уже имеет в своем активе четыре результативные передачи и один забитый гол. Благодаря голу украинца ФК "Сивасспор" занял восьмую строчку в национальном чемпионате.

Как сообщалось в "УРА-Информ", луганская “Заря” проведет тренировочные сборы со спарринг-партнерами в Турции.