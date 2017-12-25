"Горожане" заинтересовались Фреде

Согласно информации источника, иностранных легионер лично попал на карандаш главного тренера команды Хосе Гвардиола по итогам двух продемонстрированных игр нынешней Лиги чемпионов с “Шахтером”. С "горняками" англичане уже установили контакты и даже договорились о предварительной дате трансфера в 2018 году, однако МанСити хочет получить гарантии передачи игрока раньше. Особенно это важно для команды, так как "горожане" отказываются от услуг африканца Яя Туре, который раньше играл в защите.

Английский клуб также рассматривает вариант с приобретением игрока “Боруссии” Джулиана Вайгля. Сам Гвардиола ранее подписывал Дугласа Косту и Чигринского, в своем выборе игроков наставник ошибается редко. Как легко и за какую сумму донецкие смогут расстаться с Фредом, вот это уже вопрос, МанСити не называет сумм возможного трансфера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно донецкий " Шахтер" подписал 19-летнего защитника молодежной сборной из Бразилии Додо.