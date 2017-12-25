"Горожане" заинтересовались Фреде

Бразильский полузащитник донецкого “Шахтера” Фред попал в транмферное поле английского "Манчестер Сити". Об этом передает Daily Mail.
Согласно информации источника, иностранных легионер лично попал на карандаш главного тренера команды Хосе Гвардиола по итогам двух продемонстрированных игр нынешней Лиги чемпионов с “Шахтером”. С "горняками" англичане уже установили контакты и даже договорились о предварительной дате трансфера в 2018 году, однако МанСити хочет получить гарантии передачи игрока раньше. Особенно это важно для команды, так как "горожане" отказываются от услуг африканца Яя Туре, который раньше играл в защите.
Английский клуб также рассматривает вариант с приобретением игрока “Боруссии” Джулиана Вайгля. Сам Гвардиола ранее подписывал Дугласа Косту и Чигринского, в своем выборе игроков наставник ошибается редко. Как легко и за какую сумму донецкие смогут расстаться с Фредом, вот это уже вопрос, МанСити не называет сумм возможного трансфера.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно донецкий " Шахтер" подписал 19-летнего защитника молодежной сборной из Бразилии Додо.