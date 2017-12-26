12:59 26.12.2017 | Футбол | Новости
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"Реал" выделил рекордную сумму на покупку нового форварда

Мадридская команда "Реал" намерена провести укрепление состава в зимнее трансферное окно и готовит огромную сумму на приобретение нового топ-форварда.

Об этом утверждает издание Marca.

Президент клуба Флорентино Перес зимой выложит за новичка 200 млн евро. Наиболее вероятным вариантом усиления считается форвард "Интера" Мауро Икарди.

Форвард должен помочь команде и заменить Карима Бензема, который слабо проявлял себя в первой половине этого сезона.

Ранее сообщалось о том, что Перес лично сообщил Бензема, что матч против "Барселоны" (0:3) был для него последним Эль Класико. В начале сезона 2017/18 в заявке у "Реала" два центральных форварда - Карим Бензема и Борха Майораль.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ровенский "Верес" не будет продлевать контракты с двумя футболистами. Как отметил главный тренер команды Юрий Вирт, всех игроков, выступавших за команду в первой части сезона, ожидает после отпуска. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с еще пятью-шестью потенциальными новичками.

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