"Реал" выделил рекордную сумму на покупку нового форварда

Об этом утверждает издание Marca.

Президент клуба Флорентино Перес зимой выложит за новичка 200 млн евро. Наиболее вероятным вариантом усиления считается форвард "Интера" Мауро Икарди.

Форвард должен помочь команде и заменить Карима Бензема, который слабо проявлял себя в первой половине этого сезона.

Ранее сообщалось о том, что Перес лично сообщил Бензема, что матч против "Барселоны" (0:3) был для него последним Эль Класико. В начале сезона 2017/18 в заявке у "Реала" два центральных форварда - Карим Бензема и Борха Майораль.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ровенский "Верес" не будет продлевать контракты с двумя футболистами. Как отметил главный тренер команды Юрий Вирт, всех игроков, выступавших за команду в первой части сезона, ожидает после отпуска. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с еще пятью-шестью потенциальными новичками.