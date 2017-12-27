Игрок "Челси" признан лучшим французским футболистом 2017 года

Хавбек "Челси" и сборной Франции Н’Голо Канте признан лучшим французским футболистом 2017 года по версии France Football.
Как сообщается на сайте авторитетного издания, по итогам опроса хавбек набрал 90 очков, опередив нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе на 5 пунктов.
В свою очередь форвард мадридского "Реала" Карима Бензема, который набрал 52 очка, а также игрока "Атлетико" Антуана Гризманна 46 очков.
Отмечается, что в опросе принимали участие обладатели приза прошлых лет.
В текущем сезоне 26-летний Канте принял участие в 21 официальном матче за "Челси", отметившись одним голом.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лидером пятерки лучших футболистов "шмелей". Согласно информации источника, Андрей набрал 6,77 балла экспертом и зретелей. Лучше него выступили только Шмельцер (6,80), Бартра (6,91), Гетце (7,10) и Филипп (7,47).