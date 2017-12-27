Игрок "Челси" признан лучшим французским футболистом 2017 года

Как сообщается на сайте авторитетного издания, по итогам опроса хавбек набрал 90 очков, опередив нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе на 5 пунктов.

В свою очередь форвард мадридского "Реала" Карима Бензема, который набрал 52 очка, а также игрока "Атлетико" Антуана Гризманна 46 очков.

Отмечается, что в опросе принимали участие обладатели приза прошлых лет.

В текущем сезоне 26-летний Канте принял участие в 21 официальном матче за "Челси", отметившись одним голом.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лидером пятерки лучших футболистов "шмелей". Согласно информации источника, Андрей набрал 6,77 балла экспертом и зретелей. Лучше него выступили только Шмельцер (6,80), Бартра (6,91), Гетце (7,10) и Филипп (7,47).