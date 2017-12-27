Марсио Азеведо может вернуться в чемпионат Бразилии

По предварительным данным, Марсио сам выразил желание вернуться в чемпионат Бразилии.

Отмечается, что вариант с бразильцем будет рассматриваться в случае, если игроку не удастся доказать свою необходимость "Шахтеру" и срыва перехода в греческий ПАОК.

Футболист в нынешнем сезоне провел пять матчей за "Шахтер" в украинской Премьер-лиге. А сезон ему удалось завершить на пятом месте в чемпионате.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", донецкий "Шахтер" подписал 19-летнего защитника молодежной сборной из Бразилии. Додо выступал за ФК "Коритиба", футболист провел 19 матчей в составе сборной штата Парана, где отметился пятью голевыми передачами. "Легионер" играет на позиции правого защитника. Контракт с "Шахтером" рассчитан на пять с правом игрока продолжить договор.