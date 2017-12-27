13:52 27.12.2017 | Футбол | Новости
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"Реал" контактировал со мной перед переходом в "ПСЖ", - Мбаппе

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе подтвердил информацию о том, что летом действительно перед ним стоял выбор в каком клубе продолжить карьеру. В частности, выбор был между парижским клубом и мадридским "Реалом".

Об этом сообщает Marca.

Форвард "ПСЖ" заверил, что эта история уже в прошлом и для меня, и для мадридцев.

Напомним, что ПСЖ арендовал 19-летнего нападающего у Монако с правом выкупа за 180 миллионов евро.

Кстати, в 2017 году Мбаппе стал самым молодым игроком в XXI веке, забившим 15 голов в чемпионатах топ-5, а также самым результативным тинейджером в истории Лиги чемпионов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", состоялся поединок между командами "Пари Сен-Жермен" и немецким "Метцом" в рамках пятого тура чемпионата первой лиги, где дебютировал Мбаппе. На 31 минуте матча испанец Неймар передачей вышел один на один с голкипером и успешно сумел перехитрить вратаря. Однако хозяева не отставали и спустя пару минут сравняли счет.

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