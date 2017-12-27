"Реал" контактировал со мной перед переходом в "ПСЖ", - Мбаппе

Об этом сообщает Marca.

Форвард "ПСЖ" заверил, что эта история уже в прошлом и для меня, и для мадридцев.

Напомним, что ПСЖ арендовал 19-летнего нападающего у Монако с правом выкупа за 180 миллионов евро.

Кстати, в 2017 году Мбаппе стал самым молодым игроком в XXI веке, забившим 15 голов в чемпионатах топ-5, а также самым результативным тинейджером в истории Лиги чемпионов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", состоялся поединок между командами "Пари Сен-Жермен" и немецким "Метцом" в рамках пятого тура чемпионата первой лиги, где дебютировал Мбаппе. На 31 минуте матча испанец Неймар передачей вышел один на один с голкипером и успешно сумел перехитрить вратаря. Однако хозяева не отставали и спустя пару минут сравняли счет.