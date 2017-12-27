Стало известно место проведения финала Кубка Украины

Такое решение утвердили в Исполкоме Федерации футбола Украины.

Кроме места, стала известна дата матча, он пройдет 9 мая 2018 года.

Отметим, что в четверку лучших команд нынешнего розыгрыша попали три клуба элитного дивизиону и один коллектив второй лиги.

Так, в четвертьфиналах Динамо обыграло Десну (2:0), Шахтер разобрался с Вересом (4:0), Мариуполь взял верх над Ворсклой (2:1), а Днепр-1 в дополнительное время дожал Львов (2:1).

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в начале марта. Матчи запланированы на среду, 18 апреля.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", наставник Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что Рим откроет матч футбольного чемпионата Европы в 2020 году. Отметим, что ЧЕ-2020 состоится с 12 июня по 12 июля. УЕФА отклонила заявку Брюсселя, так как бельгийский стадион по-прежнему не построен, из-за чего матчи Брюсселя переданы Лондону. Таким образом, "Уэмбли", помимо матчей полуфинала и финала, примет еще три матча групповой стадии турнира.