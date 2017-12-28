"Манчестер Сити" продлил свою победную серию

Об этом сообщается на сайте "горожан".

Как отмечается, единственый гол в этой встрече на счету форварда Рахима Стерлинга. Теперь "Ман Сити" с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым "Манчестер Юнайтед" на 15 баллов.

Ньюкасл: Эллиот – Мбемба (Мерино, 77), Лассельс, Дамметт – Йедлин, Диаме, Шелви, Манкильо – Хоселу (Гейл, 62), Ааронс (Атсу, 71), Мерфи.

Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Отаменди, Компани (Жезус, 12), Уокер — Гюндоган, Де Брюйне, Фернандиньо — Б. Силва (Сане, 83), Агуэро (Мангала, 77), Стерлинг.

Кстати, в 20 матчах текущего розыгрыша английского чемпионата "Манчестер Сити" одержал 19 побед и в одном сыграл вничью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Манчестер Сити" подписал новый договор с полузащитником Давидом Сильвой, который рассчитан до 2020 г.