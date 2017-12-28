05:00 28.12.2017 | Футбол | Новости
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Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко ушел с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. 

Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Как сообщает iSport.ua, теперь его должность займет генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года", -  отметил Виталий Мутко.

Напоследок экс-заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта добавил, что Сорокин также будет взаимодействовать с ФИФА. В связи с этим Мутко займется координацией работы со стороны правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный наставник действующего чемпиона мира сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результаты жеребьевки на Чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

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