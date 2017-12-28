Украина договорилась о экспорте продуктов с Саудовской Аравией

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что ведомство провело переговоры с компетентной службой Королевства Саудовская Аравия, в результате согласовали ряд вопросов касательно экспорта.

Так, эта форма позволит экспортировать не только кондитерские изделия, но и около 80 других видов пищевых продуктов. В соответствии с классификацией Регламента Совета стран Персидского залива Guide for control on imported foods.

Однако, для некоторых категорий товаров применяются дополнительные условия для определенных видов пищевых продуктов, требующих наличие требований по стандарту халяль.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что объе экспорта соотечественной продукции в текущем году вырос на почти 20%.