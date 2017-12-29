04:00 29.12.2017 | Футбол | Новости
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Полузащитник "МЮ" хочет вернуться в "Боруссию" Д

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян планирует в ближайшие время вернуться в дортмундскую "Боруссию". 

Полузащитник

Об этом пишет издание Bild.

Как отмечается, футболист провел три успешных сезона в Дортмунде и стал лучшим игроком Бундеслиги в 2016 году. Теперь Мхитарян стремится к смене клубной прописки. 

По этому поводу наставник английского гранда Жозе Моуринью признался, что клуб готов продать Мхитаряна в январское трансферное окно, если относительно него поступит хорошее предложение. Между тем исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что возвращение Мхитаряна в "Боруссию" можно представить только при очень богатой фантазии.

Стоит добавить, что Мхитарян перешел в "Боруссию" в 2013 году за 27,5 млн евро, а спустя три года был продан в "МЮ" за 42 млн евро. В частности, его контракт рассчитан до лета 2020 года. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Дортмундский ФК "Боруссия" хотел бы возвращения своего бывшего полузащитника Генриха Мхитаряна, который на данный момент является игроком английского "Манчестер Юнайтед".

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