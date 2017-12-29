Роналдо стал лучшим футболистом 2017 года

Абсолютное большинство экспертов и тренеров признали за Роналду его заслуги, которые он вместе со своими коллегами из "Реала" смог показать во время участия Лиги чемпионов, Ла Лиги, Суперкубок Европы, Суперкубок Испании и Клубного чемпионата мира. В общей сложности именитый форвард забил 42 гола, не считая огромного количества ассистов, угловых и штрафных ударов. Статуэтку ему вручил не менее известный футболист итальянец Алессандро Дель Пьеро, который в свое время также претендовал на престижную награду, так сказать "из рук в руки".

"Получение этой награды приносит радость благодаря моим товарищам по команде", - с радостью на глазах говорит Роналду.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Роналду установил историческое достижение в Лиге чемпионов.