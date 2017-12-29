Сборная Украины в 2018 году может сыграть до 11 матчей

Такая информация размещена на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Исполнительный комитет Федерации накануне утвердил международный календарь матчей национальных команд.

Так, отмечается что, четыре официальные встречи подопечных Андрея Шевченко в рамках Лиги наций запланированы на сентябрь, октябрь и ноябрь.

Соответственно, жеребьевка группового этапа турнира состоится 24 января 2018 года в Лозанне, тогда станут известны два соперника сборной.

Украина сыграет во втором дивизионе Лиги наций, ее возможными соперниками могут стать Австрия, Уэльс или Словакия и Северная Ирландия, Дания, Чехия или Турция. В процессе согласования находится вопрос проведения товарищеских матчей в марте и июне, а также в мае, октябре и ноябре.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", финальный поединок розыгрыша Кубка Украины сезона 2017/18 состоится на стадионе Днепр-Арена в Днепре. Кроме места, стала известна дата матча, он пройдет 9 мая 2018 года. Отметим, что в четверку лучших команд нынешнего розыгрыша попали три клуба элитного дивизиону и один коллектив второй лиги.