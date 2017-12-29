Три европейских клуба претендуют на украинского голкипера Бойко

По словам представителя, сейчас ведутся переговоры с тремя клубами. Информации о командах и чемпионатах пока не сообщается.

"Денис Бойко будет играть не в Украине, а в другой европейской стране", - сказал Шаблий.

Украинец не был включен в заявку турецкого "Бешикташа" на сезон 2017/18 из-за лимита на легионеров.

Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Денис может вернуться в чемпионат Украины и ведет переговоры с киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Бойко перебрался в "Бешикташ" летом 2015 года по "Днепра", однако с тех пор сыграл лишь 5 матчей, а прошлый сезон провел в аренде за "Малагу" (5 матчей).

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", финальный поединок розыгрыша Кубка Украины сезона 2017/18 состоится на стадионе Днепр-Арена в Днепре. Кроме места, стала известна дата матча, он пройдет 9 мая 2018 года. Отметим, что в четверку лучших команд нынешнего розыгрыша попали три клуба элитного дивизиону и один коллектив второй лиги.