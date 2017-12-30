Монтелла возглавил испанскую "Севилью"

Испанский футбольный клуб "Севилья" взял на работу бывшего тренера итальянского "Милана" Винченцо Монтеллу. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Так, обе стороны уже договорились, что первую тренировку итальянский наставник проведет уже 30 декабря. Контракт с Монтеллой расчитан до 2019 года, затем его можно будет продлить, однако при условии, что команда под руководством коуча сможет показать успешные результаты в испанской премьер-лиге. Монтелла возглавлял "Милан" с лета 2016 по 27 ноября 2017 года, однако руководство клуба решило провести свап Монтеллы на его испанского коллегу Эдуардо Белисоо, который тренировал футболистов в Андалуссии.
На данный момент "Севилья" входит в топ-пять в рейтинге ИПЛ, имея в своем активе 16 очков. Безупречным лидером таблицы по-прежнему остается каталонская "Барселона".
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее тренерский штаб "Севильи" заявил о возможном трансфере Алейкса Видаля.