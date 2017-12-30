00:00 30.12.2017 | Футбол | Новости
100183086:roman

Монтелла возглавил испанскую "Севилью"

Испанский футбольный клуб "Севилья" взял на работу бывшего тренера итальянского "Милана" Винченцо Монтеллу. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Монтелла возглавил испанскую

Так, обе стороны уже договорились, что первую тренировку итальянский наставник проведет уже 30 декабря. Контракт с Монтеллой расчитан до 2019 года, затем его можно будет продлить, однако при условии, что команда под руководством коуча сможет показать успешные результаты в испанской премьер-лиге. Монтелла возглавлял "Милан" с лета 2016 по 27 ноября 2017 года, однако руководство клуба решило провести свап Монтеллы на его испанского коллегу Эдуардо Белисоо, который тренировал футболистов в Андалуссии.

На данный момент "Севилья" входит в топ-пять в рейтинге ИПЛ, имея в своем активе 16 очков. Безупречным лидером таблицы по-прежнему остается каталонская "Барселона".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее тренерский штаб "Севильи" заявил о возможном трансфере Алейкса Видаля.

Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве опять горят МАФы Роналдо стал лучшим футболистом 2017 года В ГПСУ рассказали о планах по реформам погранведомства Князев недоволен нехваткой видеокамер в борьбе с предпринимательским рейдерством
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив