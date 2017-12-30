В "МанСити" готовятся к зимнему трансферному сезону

Об этом передает The Telegraph.

Руководство клуба уже опубликовало возможный список вероятных покупок. Так, стали известны имена Джонни Эванса из "Вест Бромвича" и Иньиго Мартинеса из "Реала Сосьедад". Руководство "городских" также положило глаз на защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка. Однако в штабе "Ливерпуля" очень сильно "заломили" цену за игрока - 67 млн евро, вероятно, что в МанСити откажутся от такой дорогостоящей покупки. Трансферное окно открывается первого января и продлиться до конца января 2018 года.

Заявки на возможный трансфер центровика также сделал "Арсенал" и "Эвертон", а "Вест Бромвич" уже готов выложить за защитника 34 млн евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно футбольный клуб " Манчестер Сити" в чемпионате Англии смог обыграть "Ньюкасл" со счетом 1:0.