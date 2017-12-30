Защитник "Зари" Сухоцкий покинул клуб

При этом, пока не известно где именно продолжит карьеру 25-летний футболист.

Как отметил сам Артем, в Украине он точно не останется, также молодой спортсмен добавил, что вся информация по этому поводу будет известна после Нового года.

Добавим, что в нынешнем сезоне Сухоцкий провел 17 матчей за "Зарю" в украинской Премьер-лиге, а также он включался в символическую сборную недели второго тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее воспитанник киевского футбола выступал за "Динамо-2", дубль "Ильичевца" и "Александрию".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ" футбольный клуб “Волынь” пригласил Виктора Богатыра на пост главного тренера команды. По словам президента команды Виталия Кварцяного, такое решение назревало очень долго, так как ситуация по поводу вакантного тренерского места сильно разгорелась в СМИ, что стали возникать различные конспирологические версии.