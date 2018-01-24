14:51 24.01.2018 | Спорт | Авторские статьи
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В России разрешили продавать пиво на всех аренах ЧМ-2018

Правительство российского государства разрешило во время чемпионата мира по футболу текущего года продавать пиво на стадионах и в фан-зонах.

В России разрешили продавать пиво на всех аренах ЧМ-2018

Об этом сообщает FIFA со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Согласно его словам, действительно Российская Федерация имеет право на продажу пива на стадионах. Поскольку, на основании Федерального закона № 2013-ФЗ от 2013 года FIFA разрешено продавать пиво на публичных концессионных стендах стадионов во время чемпионата мира по футболу 2018 года до и во время каждого матча, а также в рамках мероприятий FIFA Fan Fest.

"Так и будет не только на стадионах, но и в фан-зонах", – отметил Мутко.

По предварительным данным, чемпионат мира по футболу запланирован с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-премьер российского правительства Виталий Мутко ушел с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. 

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