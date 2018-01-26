Месси забил 4000-й гол "Барселоны" на "Камп Ноу" - ФОТО

Об этом сообщается в Twitter "сине-гарантовых".

Как сообщается, нападающий "Барселоны" забил мяч в ворота «Эспаньола» в ответной игре в рамках четвертьфинала Кубка Испании (2:0).

Стоит добавить, что в данный момент "Барселона" забила на "Камп Ноу" 2765 голов в матчах примеры. Кроме того, 508 мячей в Кубке короля, 368 – в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, 107 – в Кубке обладателей кубков, 92 – в Кубке УЕФА, 39 – в Суперкубке Испании.

При этои на остальные турниры пришелся 121 гол.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим футболистом 2017 года по версии испанской газеты Marca, которая базируется в Мадриде.