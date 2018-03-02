Стали известны пары 1/2 финала Кубка Украины - ВИДЕО

Отметим, что избирательство состоялось в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Таким образом, нынешний обладатель трофея "Шахтер" за путевку в финал поспорит на поле ОСК "Металлист" в Харькове с "Мариуполем". При этом динамовцы же на выезде сыграют с представителем второй лиги – СК "Днепр-1".

В свою очередь полуфинальные матчи запланированы на 18 апреля. Победитель матча "Днепр-1" – "Динамо" будет номинальным хозяином в финале. Финал Кубка состоится также в Днепре.

Кстати, на финале протестируют систему видеопомощника рефери.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финском городе Вуокатти стартовал Кубок мира по биатлону. В первый день соревнований Украинские паралимпийцы уже завоевали восемь наград.