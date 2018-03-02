16:31 02.03.2018 | Футбол | Авторские статьи     Новости Украины
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Стали известны пары 1/2 финала Кубка Украины - ВИДЕО

По итогам жеребьевки полуфинальных матчей Кубка Украины по футболу определились представители финального матча турнира. Соответствующую трансляцию события можно было посмотреть на Youtube-канале ФФУ. 

Стали известны пары 1/2 финала Кубка Украины - ВИДЕО

Отметим, что избирательство состоялось в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Таким образом, нынешний обладатель трофея "Шахтер" за путевку в финал поспорит на поле ОСК "Металлист" в Харькове с "Мариуполем". При этом динамовцы же на выезде сыграют с представителем второй лиги – СК "Днепр-1".

В свою очередь полуфинальные матчи запланированы на 18 апреля. Победитель матча "Днепр-1" – "Динамо" будет номинальным хозяином в финале. Финал Кубка состоится также в Днепре.

Кстати, на финале протестируют систему видеопомощника рефери.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финском городе Вуокатти стартовал Кубок мира по биатлону. В первый день соревнований Украинские паралимпийцы уже завоевали восемь наград. 


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