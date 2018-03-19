14:56 19.03.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Петряк вызван в сборную вместо Ярмоленко

Футболист "Шахтера" Иван Петряк вызван в сборную Украины вместо полузащитника дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко, который пропустит мартовский сбор команды, чтобы полностью восстановиться от травмы.

Петряк вызван в сборную вместо Ярмоленко

К слову, команда не сможет рассчитывать на Ярмоленко, поэтому было принято решение заменить его другим футболистом. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Добавим, что Петряк был в резервном списке, когда стал известен состав сборной на мартовские товарищеские матчи. Также в этом списке остаются защитник "Зари" Александр Сваток и форвард "Ворсклы" Юрий Коломоец.

Петряк провел за сборную Украины 3 матча. В текущем сезоне за "Шахтер" он сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

Сборная Украины 23 марта сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии, а 27 числа против команды Японии. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский футболист, а также нападающий клуба "Боруссия"  Андрей Ярмоленко не приедет на мартовский сбор национальной команды. В результате полузащитник пропустит товарищеские матчи со сборными Саудовской Аравии и Японии.


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