10:30 04.04.2018 | Футбол | Авторские статьи
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Криштиану Роналду установил феноменальный рекорд Лиги чемпионов - ФОТО

На старте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов форвард мадридского Реала Криштиану Роналду установил новый рекорд турнира. Так, на днях ему удалось отличиться забитыми голами в десяти подряд матчах. 

Криштиану Роналду установил феноменальный рекорд Лиги чемпионов - ФОТО

Об этом сообщает Gracenote Live.

Как отмечается, португальский нападающий стал первым игроком, которому удалось забить в таком количестве поединков подряд. Установить это достижение Роналду удалось в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Ранее рекорд принадлежал другому форварду Реала – Рууду ван Нистелрою, который забивал в девяти матчах кряду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская столица ожидает, что на финальный турнир Лиги чемпионов УЕФА приедут более 100 тыс. болельщиков и большинство из них будут иностранцы.


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