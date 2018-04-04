Криштиану Роналду установил феноменальный рекорд Лиги чемпионов - ФОТО

Об этом сообщает Gracenote Live.

Как отмечается, португальский нападающий стал первым игроком, которому удалось забить в таком количестве поединков подряд. Установить это достижение Роналду удалось в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Ранее рекорд принадлежал другому форварду Реала – Рууду ван Нистелрою, который забивал в девяти матчах кряду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская столица ожидает, что на финальный турнир Лиги чемпионов УЕФА приедут более 100 тыс. болельщиков и большинство из них будут иностранцы.