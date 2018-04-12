VAR крайне необходима в Лиге чемпионов, - глава "Ювентуса"

Как сообщает Football Italia, сейчас ряд стран начали использовать VAR. Также не для кого не скекрет, что против итальянских клубов были приняты такие решения, как фол на Хуане Куадрадо в первой игре с "Реалом", в матче "Милана" с "Арсеналом" и сегодня против "Ювентуса". В связи с этим, VAR крайне необходима в Лиге чемпионов.

При этом тренер отметил, что подобные инциденты не должны происходить вообще, тем более когда речь идёт не о паре очков, а об игре на вылет в важнейшем турнире, обладающем большими деньгами и престижем.

"Футболисты допускают ошибки, так же как и судьи, но сегодняшний арбитр полностью потерял контроль над ситуацией, это был полный хаос", — добавил президент "Ювентуса".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Наблюдательный и стратегический орган ФИФА одобрил практику применения видеоповторов футбольными арбитрами. Сама система уже давно используется на уровне национальных чемпионатов в Италии и Франции.