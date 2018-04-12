13:58 12.04.2018 | Футбол | Авторские статьи
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VAR крайне необходима в Лиге чемпионов, - глава "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что в ближайшие время необходимо начать использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в еврокубковых матчах. Соответствующие заявление тренер сделал после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

VAR крайне необходима в Лиге чемпионов, - глава

Как сообщает Football Italia, сейчас ряд стран начали использовать VAR. Также не для кого не скекрет, что против итальянских клубов были приняты такие решения, как фол на Хуане Куадрадо в первой игре с "Реалом", в матче "Милана" с "Арсеналом" и сегодня против "Ювентуса". В связи с этим, VAR крайне необходима в Лиге чемпионов.

При этом тренер отметил, что подобные инциденты не должны происходить вообще, тем более когда речь идёт не о паре очков, а об игре на вылет в важнейшем турнире, обладающем большими деньгами и престижем.

"Футболисты допускают ошибки, так же как и судьи, но сегодняшний арбитр полностью потерял контроль над ситуацией, это был полный хаос",  — добавил президент "Ювентуса".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Наблюдательный и стратегический орган ФИФА одобрил практику применения видеоповторов футбольными арбитрами. Сама система уже давно используется на уровне национальных чемпионатов в Италии и Франции.


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