00:05 16.04.2018 | Футбол | Авторские статьи     Новости Украины
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Украинский футболист в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии - ФОТО

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко завоевал в составе "Манчестер Сити" титул чемпиона Англии. 

Украинский футболист в составе

Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Как отмечается, сегодня идущий на втором месте в турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Вест Бромвичу" (0:1). Так, после этой игры на счету "Манчестер Юнайтед", занимающего второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, осталось 71 очко после 33 матчей. В своб очередь, у лидирующего "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы — 87 баллов. 

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" за пять туров до конца чемпионата уже не сможет догнать "Манчестер Сити".

Стоит добавить, что Зинченко подписал контракт на пять лет с "Манчестер Сити" в июле 2016 года. Некоторое время играл на правах аренды в ПСВ из Нидерландов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Английской Премьер-лиги дома у себя "Тоттенхэм" принимал лидера соревнований "Манчестер сити".


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