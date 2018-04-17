В ЕП призвали бойкотировать ЧМ по футболу в России, - Рикард Йозвяк

Во вторник, 17 апреля, 46 депутатов Европарламента подписали письмо, адресованное всем правительствам Евросоюза. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его данным информацию в Европарламенте подтвердили 46 членов Европейского парламента.

Напомним, официальные представители власти Дании с большой долей вероятности откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Микаэль Йенсен. Данным решением члены королевской семьи и другие государственные чиновники намерены присоединиться к аналогичному решению Великобритании и Исландии.

Как сообщал УРА-Информ, террористическая организация "Исламское государство" планирует осуществить ряд терактов в Российской Федерации в ходе Чемпионата мира по футболу.