Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над "Ворсклой"

Весь первый тайм прошел довольно динамично с обеих сторон, голевых моментов было масса, однако реализовать их мешали защитники и контроль мяча, который продемонстрировала хозяева поля. Можно отметить нескольких игроков чужой команды и вход в штрафную Вербича, но его удар оказался неточным. У гостей отметился Чеснаков, но его подача попала прямо в руки голкипера соперника.

Одержать победу "Динамо" помог легионер Мбокани, который появился на поле с замены только на 60 минуте, и уже на 63-й с фланговой подачи забил уверенный гол. Стоит также упомянуть опасный штрафной Цыганкова, но он не нашел успешного отклика в ногах коллег Александра по команде.

Общий счет встречи - 1:0 в пользу "столичных".

Как сообщалось в "УРА-Информ", главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич полностью доволен игрой с Лацио и выбором стартового состава команды.