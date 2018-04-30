10:35 30.04.2018 | Футбол | Авторские статьи     Новости Украины
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Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над "Ворсклой"

Столичному "Динамо" в гостях удалось переиграть "Ворсклу" в заключительном поединке 29-го тура УПЛ. Об этом передает официальный сайт чемпионата.

Киевское

Весь первый тайм прошел довольно динамично с обеих сторон, голевых моментов было масса, однако реализовать их мешали защитники и контроль мяча, который продемонстрировала хозяева поля. Можно отметить нескольких игроков чужой команды и вход в штрафную Вербича, но его удар оказался неточным. У гостей отметился Чеснаков, но его подача попала прямо в руки голкипера соперника.

Одержать победу "Динамо" помог легионер Мбокани, который появился на поле с замены только на 60 минуте, и уже на 63-й с фланговой подачи забил уверенный гол. Стоит также упомянуть опасный штрафной Цыганкова, но он не нашел успешного отклика в ногах коллег Александра по команде.

Общий счет встречи - 1:0 в пользу "столичных".

Как сообщалось в "УРА-Информ", главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич полностью доволен игрой с Лацио и выбором стартового состава команды.


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