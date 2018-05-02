09:20 02.05.2018 | Футбол | Новости
100192902:labazovych

"Реал" установил невероятный рекорд Лиги чемпионов: реакция соцсетей - ФОТО, ВИДЕО

Мадридский "Реал" стал первым клубом, который дважды сыграет в трех подряд финалах Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. 

Сообщается, что на 3 минуте матча "Бавария" открыла счет, показав всю серьезность своих намерений. Однако грубейшая ошибка обороны хозяев привела к тому, что Йосуа Киммих с передачи Корентена Толиссо без помех пробил с угла вратарской. В тот момент Баварский универсал забил первый гол и в мюнхенском матче недельной давности.

При этом, далее Марсело выполнил ювелирную передачу с левого фланга, и Карим Бензема головой послал мяч в сетку, забив свой 54 гол в еврокубках. А на первой же минуте после перерыва последовал и 55 гол Бензема, который сделал дубль. Позже центральный защитник Никлас Зюле прострелил с правого фланга атаки, а Хамес со второй попытки отправил мяч в цель. 

К слову, "Сливочные" победили в ответном полуфинальном матче с Баварией (2:2) и вышли в финал, который состоится 26-го мая в Киеве. Добавим, что в Кубке европейских чемпионов также в трех подряд финалах принимали участие "Бенфика", "Аякс" и "Бавария". А в эру Лиги чемпионов – "Милан" и "Ювентус". 

Предлагаем вашему вниманию самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу выхода Реала в финал Лиги чемпионов в Киеве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", египетский футболист, нападающий. Игрок английского клуба "Ливерпуль" стал лучшим голкипером по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.


Поделиться
Читайте также:
 
Скончался создатель известного логотипа Playboy Трое украинских военных ранены за сутки на Донбассе, - пресс-центр ООС В США требуют отмены защиты прав мигрантов Южная Корея не будет выводить войска из США
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив