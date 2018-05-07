Финал Лиги чемпионов приедет судить специалист из Сербии

О судье известно немного - ему 45 лет, а международную категорию он получил в 2009 году. С начала 2018 года он судил четыре матча Лиги чемпионов и два матча Лиги Европы, где выделился частым поднятием желтых карточек. На Кубке конфедераций он судил матч Чили и Германии, а также матч на Суперкубоке УЕФА-2016 между "Реалом" и "Севильей".

Мажич склонен использовать систему видеоповторов во время матча, однако будет ли она разрешена покамест неизвестно.

С собой Мажич в Киев привез свою команду арбитров - фланговых судей Милована Ристича и Далибора Джурджевича. Четвертым судьей будет француз Клемен Турпен. Помогать обслуживать поединк будут сербские судьи - Ненад Джокич и Данило Груич.

Как сообщалось в "УРА-Информ", столичные власти приняли решение ограничить движение в центре города из-за подготовки к проведению в Киеве финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018.