13:15 11.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

В центральной части индонезийского острова Ява утром в пятницу, 11 мая, произошло извержение вулкана Мерапи.

В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

Оно сопровождалось выбросом пепла. При этом местные жители почувствовали сильные толчки.

Как сообщает Jakarta Post, спасатели начали эвакуацию жителей в радиусе пяти километров от вулкана. Извержение может также коснуться жителей провинций Джокьякарта и Центральная Ява. Местные власти пока не сообщают о пострадавших и причиненном ущербе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из штатов Соединенных Штатов Америки на вулканическом архипелаге Гавайи в центральной части Тихого океана началось извержение вулкана Килауэа. В ходе происшествия уничтожено 31 дом. Также положение усложняет то, что на острове повреждено водоснабжения и дороги. Учебные заведения остановили свою работу. Руководство штата огласило гражданам предупреждение о загрязненности воздуха.


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