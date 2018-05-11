В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

Оно сопровождалось выбросом пепла. При этом местные жители почувствовали сильные толчки.

Как сообщает Jakarta Post, спасатели начали эвакуацию жителей в радиусе пяти километров от вулкана. Извержение может также коснуться жителей провинций Джокьякарта и Центральная Ява. Местные власти пока не сообщают о пострадавших и причиненном ущербе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из штатов Соединенных Штатов Америки на вулканическом архипелаге Гавайи в центральной части Тихого океана началось извержение вулкана Килауэа. В ходе происшествия уничтожено 31 дом. Также положение усложняет то, что на острове повреждено водоснабжения и дороги. Учебные заведения остановили свою работу. Руководство штата огласило гражданам предупреждение о загрязненности воздуха.