Легенда футбола считает украинцев великой нацией

Об этом он рассказал в интервью FootballHub.

Как заявил Стоичков, Украина — великая нация с профессиональными футболистами, которые являются обладателями Золотых мячей. Среди них - Олег Блохин, Игорь Беланов, Андрей Шевченко.

"Мое появление здесь может стать стимулом для молодых игроков, очень надеюсь, что скоро наступит тот день, когда еще один украинский игрок получит "Золотой мяч", - добавил болгарский нападающий "Барселоны".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за порядком во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве будут следить 12 тысяч правоохранителей. В частности, из которых 6 тысяч полицейских, 3 тысячи нацгвардейцев, 1 тысяча пограничников и представителей других подразделений.