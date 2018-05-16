11:51 16.05.2018 | Футбол | Авторские статьи     Новости Украины
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Легенда футбола считает украинцев великой нацией

Легендарный болгарский нападающий "Барселоны" Христо Стоичков рассказал о о традициях украинского футбола. По его мнению, украинское государство подарило Европе трех лучших игроков.

Легенда футбола считает украинцев великой нацией

Об этом он рассказал в интервью FootballHub.

Как заявил Стоичков, Украина — великая нация с профессиональными футболистами, которые являются обладателями Золотых мячей. Среди них - Олег Блохин, Игорь Беланов, Андрей Шевченко.

"Мое появление здесь может стать стимулом для молодых игроков, очень надеюсь, что скоро наступит тот день, когда еще один украинский игрок получит "Золотой мяч", - добавил болгарский нападающий "Барселоны".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за порядком во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве будут следить 12 тысяч правоохранителей. В частности, из  которых 6 тысяч полицейских, 3 тысячи нацгвардейцев, 1 тысяча пограничников и представителей других подразделений.


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